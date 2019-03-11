Этой награды их удостоили за большой вклад в социально-экономическое развитие региона

Этой награды их удостоили за большой вклад в социально-экономическое развитие регионаГубернатор 33-го региона Владимир Сипягин подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» Людмилы Евсеевой, которая исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Владимирской области и Владимира Телегина, который входит в Союз художников России.Этой награды их удостоили за большой вклад в социально-экономическое развитие 33-го региона и многолетнюю добросовестную работу.