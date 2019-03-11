Виктории Лопыревой приходится оправдываться перед поклонниками. Известную модель и телеведущую раскритиковали за невнимание к ребенку.

Виктории Лопыревой приходится оправдываться передпоклонниками. Известную модель и телеведущую раскритиковали за невнимание кребенку.перед родами уехала в США – климатАтлантического побережья ей очень нравится. В Майами модель осталась и послетого, как родила сына. Телеведущая ежедневно радует поклонников снимками своейцветущей персоны.Подписчики тем временем обратили внимание, что в микроблогетелеведущей нет фотографий мамы с сыном. Они поинтересовались у модели – с кемже остается Марк Лионель, пока его родительница активно отдыхает? Поклонникампоказалось, что слишком мало времени уделяет общению с малышом."А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна","С кем ваш малыш?", – засыпали вопросами Викторию фолловеры. Другиепопытались заступиться за Лопыреву: "Ребенок может быть рядом за кадром,может дома быть с бабушкой или няней. Ничего с ребенком не произойдет за паручасов!", – писали они.Но настроенное скептически большинство переубедить неудалось. "Ну-ну за кадром)) не смешите меня) к баскетболу готовится))",– ответили "защитникам" (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).ответила на критику довольно спокойно. Телеведущая отметила, что с сыном все впорядке. А показывать его в каждой публикации Лопырева, по ее словам, несчитает нужным.