Виктории Лопыревой приходится оправдываться перед
поклонниками. Известную модель и телеведущую раскритиковали за невнимание к
ребенку.
Виктории Лопыревой приходится оправдываться перед
поклонниками. Известную модель и телеведущую раскритиковали за невнимание к
ребенку.
перед родами уехала в США – климат
Атлантического побережья ей очень нравится. В Майами модель осталась и после
того, как родила сына. Телеведущая ежедневно радует поклонников снимками своей
цветущей персоны.
Подписчики тем временем обратили внимание, что в микроблоге
телеведущей нет фотографий мамы с сыном. Они поинтересовались у модели – с кем
же остается Марк Лионель, пока его родительница активно отдыхает? Поклонникам
показалось, что слишком мало времени уделяет общению с малышом.
"А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна",
"С кем ваш малыш?", – засыпали вопросами Викторию фолловеры. Другие
попытались заступиться за Лопыреву: "Ребенок может быть рядом за кадром,
может дома быть с бабушкой или няней. Ничего с ребенком не произойдет за пару
часов!", – писали они.
Но настроенное скептически большинство переубедить не
удалось. "Ну-ну за кадром)) не смешите меня) к баскетболу готовится))",
– ответили "защитникам" (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
ответила на критику довольно спокойно. Телеведущая отметила, что с сыном все в
порядке. А показывать его в каждой публикации Лопырева, по ее словам, не
считает нужным.