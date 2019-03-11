Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев впервые стали родителями. Популярная актриса тщательно скрывала рождение ребенка, однако теперь решила обо всем рассказать.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев впервые стали родителями. Популярная актриса тщательно скрывала рождение ребенка, однако теперь решила обо всем рассказать.Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев дали откровенное интервью журналу HELLO! Супруги признались, что давно мечтали стать родителями (у популярной актрисы есть двое взрослых детей: дочь Анна и сын Майкл, а вот фигурист до недавнего времени был бездетен. – Прим.ред.), однако обилие работы, различные проекты, плотный график не способствовали прибавлению в семействе.Все изменилось, когда Петр Чернышев стал исполнителем главной роли в новом ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". "И вот премьера. Я вижу, что все удалось, все прекрасно. Успех, аплодисменты, и в финале на лед выходит маленькая Надя Пескова – очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками... И в этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: "Дайте мне это!" – призналась Анастасия Заворотнюк.О беременности звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" знали только самые близкие. Петр Чернышев был абсолютно счастлив и очень переживал за любимую женщину. Заворотнюк рассказала о беременности дочери Анне и сыну Майклу, когда была уже на пятом месяце. На тот момент старшая наследница была в Нью-Йорке, а сын – в Москве. Он, по словам Анастасии, больше всех волновался за нее.в подмосковной клинике в конце 2018 года. Вместе с артисткой в роддом поехали муж и сын. Когда девочка, которую назвали Милой, появилась на свет, Петр и Майкл держали ее на руках по очереди. А старшая сестра Анна познакомилась с ней только три месяца спустя, когда приехала в Москву.Анастасия Заворотнюк отметила, что Мила стала новым центром в доме. Теперь вся жизнь вертится вокруг малышки. Кроха буквально купается в любви. "У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар!" – призналась Анастасия Заворотнюк.