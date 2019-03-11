У Петра Порошенко не осталось шансов на победу. Шоумен
Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.
У Петра Порошенко не осталось шансов на победу. Шоумен
Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.
Теперь артиста, внезапно вырвавшегося вперед около месяца
назад, уже никто не догонит. Уровень поддержки Зеленского колеблется вокруг 20%;
за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса лишь 13% избирателей; а за действующего
президента еще меньше – 12% украинцев.
Если учесть, что с помощью административного ресурса Петр
Порошенко накрутит себе какое-то количество голосов, то не исключена его борьба
во втором туре с Владимиром Зеленским. Но и тут комик не оставит Порошенко никаких
шансов по той причине, что президент сам себе портит показатели.
Недавние выходки Порошенко в провинции на слуху у всей Украины.
Где-то президент ударил по лицу девушку
за неудобный вопрос, в другом городе сорвал шапку и бросил в лицо женщине за попытку
обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнуть мужчину за нос, а
потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.
Может ли делать все это вменяемый человек – задаются вопросом
пользователи соцсетей. Они подметили, что во время всех этих действий с лица главы Незалежной не сходила злорадная улыбка. Вероятно, президент был попросту пьян,
ведь такое за ним наблюдалось и раньше. А психиатры уже дают свои советы Порошенко:
уму нужно срочно обратиться к специалистам, иначе по причине стресса у президента будет более серьезный срыв.
Предвыборный вояж Порошенко принес соответствующие поведению
президента результаты: неадекватный глава государства возглавил антирейтинг украинских
избирателей. Согласно исследованию,
уровень недоверия Петру Порошенко составляет 69%. Зато, по данным этого же опроса,
самым высоким уровнем доверия среди кандидатов в президенты пользуется Владимир
Зеленский: с ним пошли бы в разведку 43% украинцев.
Немалую роль в падении рейтинга Петра Порошенко сыграл и
коррупционный скандал в военном ведомстве. Близкие к президенту люди оказались
замешаны в покупке контрабандных запчастей для армии и перепродаже их
втридорога военным. В цивилизованных странах в таких случаях президенты или
уходят в отставку, или принимают беспрецедентные меры для наказания виновных.
Но и здесь – как с гуся вода.
Не исключено, что за время, оставшееся до выборов,
достанет из рукава джокер и предъявит умопомрачительный компромат на двух своих
основных соперников – Зеленского и Тимошенко. Но даже в этом случае отмыться от
коррупционных скандалов и своих многомиллионных доходов, полученных на посту
президента, Петру Алексеевичу вряд ли удастся. Поэтому уже сейчас ему надо начинать
готовиться к бегству в какую-нибудь дружественную страну. Если, конечно, такая
найдется…