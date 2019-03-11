У Петра Порошенко не осталось шансов на победу. Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.

У Петра Порошенко не осталось шансов на победу. ШоуменВладимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.Теперь артиста, внезапно вырвавшегося вперед около месяцаназад, уже никто не догонит. Уровень поддержки Зеленского колеблется вокруг 20%;за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса лишь 13% избирателей; а за действующегопрезидента еще меньше – 12% украинцев.Если учесть, что с помощью административного ресурса ПетрПорошенко накрутит себе какое-то количество голосов, то не исключена его борьбаво втором туре с Владимиром Зеленским. Но и тут комик не оставит Порошенко никакихшансов по той причине, что президент сам себе портит показатели.Недавние выходки Порошенко в провинции на слуху у всей Украины.Где-то президент ударил по лицу девушкуза неудобный вопрос, в другом городе сорвал шапку и бросил в лицо женщине за попыткуобратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнуть мужчину за нос, апотом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.Может ли делать все это вменяемый человек – задаются вопросомпользователи соцсетей. Они подметили, что во время всех этих действий с лица главы Незалежной не сходила злорадная улыбка. Вероятно, президент был попросту пьян,ведь такое за ним наблюдалось и раньше. А психиатры уже дают свои советы Порошенко:уму нужно срочно обратиться к специалистам, иначе по причине стресса у президента будет более серьезный срыв.Предвыборный вояж Порошенко принес соответствующие поведениюпрезидента результаты: неадекватный глава государства возглавил антирейтинг украинскихизбирателей. Согласно исследованию,уровень недоверия Петру Порошенко составляет 69%. Зато, по данным этого же опроса,самым высоким уровнем доверия среди кандидатов в президенты пользуется ВладимирЗеленский: с ним пошли бы в разведку 43% украинцев.Немалую роль в падении рейтинга Петра Порошенко сыграл икоррупционный скандал в военном ведомстве. Близкие к президенту люди оказалисьзамешаны в покупке контрабандных запчастей для армии и перепродаже ихвтридорога военным. В цивилизованных странах в таких случаях президенты илиуходят в отставку, или принимают беспрецедентные меры для наказания виновных.Но и здесь – как с гуся вода.Не исключено, что за время, оставшееся до выборов,достанет из рукава джокер и предъявит умопомрачительный компромат на двух своихосновных соперников – Зеленского и Тимошенко. Но даже в этом случае отмыться откоррупционных скандалов и своих многомиллионных доходов, полученных на поступрезидента, Петру Алексеевичу вряд ли удастся. Поэтому уже сейчас ему надо начинатьготовиться к бегству в какую-нибудь дружественную страну. Если, конечно, такаянайдется…