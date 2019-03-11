Девятнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Санкт-Петербурге. Лидер чемпионата Зенит принимал Уфу и победил 2:1.

Девятнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Санкт-Петербурге. Лидер чемпионата "Зенит" принимал "Уфу" и победил 2:1.На 19 минуте хозяева поля получили первую возможность повести в счете. Сердар Азмун бил в упор после скидки Артема Дзюбы. Вратарь гостей Александр Беленов мяч отбил и не позволил нападающему "Зенита" добить мяч в сетку.Гости первыми добились успеха. Сильвестр Игбун выманил из ворот "Зенита" вратаря Андрея Лунева и выложил мяч под удар Каталину Карпу. Тот не промахнулся. Но "Уфа" недолго вела в счете. Через пять минут Азмун с близкого расстояния точно пробил между рук Беленова – 1:1. А еще через четыре минуты Эмилиано Ригони с подачи Дзюбы забил второй мяч в ворота уфмцев – 2:1.Этот счет остался в силе до финального свистка. "Зенит" выиграл 2:1, набрал 40 очков и продолжает лидировать в чемпионате. "Уфа" с 16 очками осталась на предпоследнем 15 месте турнирной таблицы.