Лидер группировки Ленинград исполнил песню Филиппа Киркорова Цвет настроения синий. Видеозапись выступления Сергея Шнурова появилась на Youtube.

Лидер группировки "Ленинград" исполнил песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Видеозапись выступления Сергея Шнурова появилась на Youtube.В субботу, 9 марта, коллектив дал концерт в элитном поселке Барвиха в Одинцовском районе в Московской области. В начале ролика вокалист обратился к зрителям. "Сейчас неожиданно будет", – сказал Сергей Шнуров. После этого он исполнил песню "Цвет настроения синий". Зрители заметили, что во время выступления музыкант читал слова с листа.Многие пользователи отметили, что лидер группы "Ленинград" спел песню гораздо лучше, чем оригинальный исполнитель. "Лучше, чем у Киркорова", "Круто, Серега – лучший!﻿", "Гений!", "А это точно не песня "Ленинграда?" – делились своими мыслями комментаторы. Один юзер заявил, что артист готов исполнить любые композиции ради денег. "За бабки и Пугачеву споет", – цитирует пользователя .Недавно разместил на своем Telegram-канале сатирическое стихотворение, посвященное Международному женскому дню. Он высмеял мужчин, которые тратят огромные суммы на подарки любимым женщинами и не получают благодарности. Вместо этого избранницы напоминают им о том, что скоро будет еще один праздник.