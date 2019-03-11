Французский тренер Зинедин Зидан ответил отказом на приглашение главного тренера мадридского Реала Флорентино Переса возглавить королевский клуб. Зидан не заинтересован в возобновлении сотрудничества.

Французский тренер Зинедин Зидан ответил отказом на приглашение главного тренера мадридского "Реала" Флорентино Переса возглавить "королевский клуб". Зидан не заинтересован в возобновлении сотрудничества.Зинедин Зидан, трижды приводивший "Реал" к победе в Лиге чемпионов, покинул Мадрид в мае прошлого года. Несколько дней назад появилась информация о желании президента "Реала" вернуть Зидана. Но согласно сообщению газеты "Спорт-Экспресс", французский специалист дал отрицательный ответ.При этом Зидан побывал в Турине, где провел переговоры по поводу своего возможного трудоустройства в "Ювентусе". Не исключено, что он заменит Массимилиано Аллегри на тренерской скамейке чемпионов Италии в следующем сезоне.