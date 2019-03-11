Зинедин Зидан в ближайшее время будет назначен главным тренером мадридского Реала. Французский специалист возвращается на пост главного тренера, который он оставил в мае прошлого года.

Зинедин Зидан в ближайшее время будет назначен главным тренером мадридского "Реала". Французский специалист возвращается на пост главного тренера, который он оставил в мае прошлого года.В понедельник вечером состоится совет директоров "Реала", на котором будет принято решение об отставке Сантьяго Солари и назначении Зинедина Зидана, — сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Marca. Бывший футболист "Реала" Зинедин Зидан в качестве тренера трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов, но в мае прошлого года добровольно покинул свой пост.Ранее сообщалось, что Зидан ответил отказом на предложение президента "Реала" Флорентино Переса возглавить "королевский клуб". Также говорилось о заинтересованности французского тренера в работе с "Ювентусом".