Дмитрий Назаров госпитализирован. Актер сериала Кухня находится в медучреждении Москвы.

Дмитрий Назаров госпитализирован. Актер сериала "Кухня" находится в медучреждении Москвы.Популярный артист и телеведущий пожаловался на боли вспине. О самочувствии актера сериала "Кухня" стало известно 11 марта.Дмитрия Назарова определили в отделение нейрохирургии для более тщательного обследования,передает РЕН ТВ. Более подробная информация уточняется.Сам актер комедийного сериала"Кухня" заявил, что у него все хорошо. Более того. По данным Telegram-канала Huepub, Назаров опроверг известие освоей госпитализации.Ранее, в конце январястало известно, что устроил потасовку у театра МХТ.Назарову не понравилось, что некие люди снимают его на видео.Телеведущий принял их за журналистов, сообщает Пятый канал.Сам артист факт драки опроверг. По словам актера сериала "Кухня",он лишь попросил прекратить несогласованную съемку.Какписали "Дни.ру", в октябре 2018 года Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве. 29-летнийпострадавший был доставлен в больницу с переломом костей предплечья.Позже стало известно, что перебегавший шоссе мужчина был в невменяемомсостоянии: очень сильно пьян. не комментировал данноеДТП.