Дмитрий Назаров с юмором отнесся к слухам о своей госпитализации. Звезда сериала Кухня иронически высказалась на этот счет.

Дмитрий Назаров сюмором отнесся к слухам о своей госпитализации. Звезда сериала "Кухня"иронически высказалась на этот счет.Ранее сообщалось, что народный артист России якобы попал в отделениенейрохирургии из-за болей в спине. Позже актер "Кухни" опроверг эту информацию.Дмитрий Назаров поставил себе весьма неожиданныйдиагноз. "Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", – цитируетзвезду сериала "Кухня" агентство городских новостей "Москва". "Шутка. Это неправда,у меня все хорошо", — заявил артист.Телеведущий предположил, что слухи о госпитализации исходилиот его недругов. "Наверное,эту информацию распустили мои враги", – сказал Дмитрий Назаров.Напомним, в конце января стало известно, что устроил потасовку уМХТ. Назарову не понравилось, что некие люди снимают его на видео.Телеведущий принял их за журналистов.Сам артист факт дракиопроверг. По словам Дмитрия Назарова,он лишь попросил прекратить несогласованную съемку.Ранеес артистом произошло еще одно ЧП. Как писали"Дни.ру", в октябре 2018 года Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве.29-летний пострадавший был доставлен в больницу с переломом костей предплечья.Позже стало известно, что перебегавший Варшавское шоссе мужчина был сильнопьян.