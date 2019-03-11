Экстрасенсы – участники шоу Последний герой – не поверили печальной истории своего коллеги. Сергей Пахомов, более известный как Пахом, признался, что его супруга больна раком.

Экстрасенсы – участники шоу "Последний герой" – неповерили печальной истории своего коллеги. Сергей Пахомов, более известный какПахом, признался, что его супруга больна раком.Пахом, принимавший участие в 16-м сезоне шоу "Битваэкстрасенсов", хочет покинуть проект . Пословам мага, на экзотические острова он, как и остальные члены команды,приехал, чтобы проверить себя. Однако накануне второго голосования Сергейпризнался, что у него есть веская причина вернуться домой."Я хочу уйти… Вернее, я должен уйти. У меня серьезныеобстоятельства. Сильно болеет жена. Мы пятый год боремся с онкологией, и впоследний день на большой земле я узнал, что ей пришлось сделатьтрансплантацию…", – рассказал Пахом.По словам экстрасенса, у супруги есть сиделка. Однако нужнаи физическая помощь – чтобы, в частности, переносить больную – и моральнаяподдержка со стороны близкого человека.Других участников проектаистория Пахома не впечатлила – они ему не поверили. Как заявил демонолог НамтарЭнзигаль, люди с острым лейкозом столько лет не живут, так что Пахом этуисторию просто придумал. Остальные участники не стали голосовать против Сергея.Шоу идет на канале ТВ-3. Наодном из филиппинских островов пытаются выжить две команды – известных актерови популярных экстрасенсов, напоминает Wday.ru.