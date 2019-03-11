Экстрасенсы – участники шоу Последний герой – не
поверили печальной истории своего коллеги. Сергей Пахомов, более известный как
Пахом, признался, что его супруга больна раком.
Экстрасенсы – участники шоу "Последний герой" – не
поверили печальной истории своего коллеги. Сергей Пахомов, более известный как
Пахом, признался, что его супруга больна раком.
Пахом, принимавший участие в 16-м сезоне шоу "Битва
экстрасенсов", хочет покинуть проект . По
словам мага, на экзотические острова он, как и остальные члены команды,
приехал, чтобы проверить себя. Однако накануне второго голосования Сергей
признался, что у него есть веская причина вернуться домой.
"Я хочу уйти… Вернее, я должен уйти. У меня серьезные
обстоятельства. Сильно болеет жена. Мы пятый год боремся с онкологией, и в
последний день на большой земле я узнал, что ей пришлось сделать
трансплантацию…", – рассказал Пахом.
По словам экстрасенса, у супруги есть сиделка. Однако нужна
и физическая помощь – чтобы, в частности, переносить больную – и моральная
поддержка со стороны близкого человека.
Других участников проектаистория Пахома не впечатлила – они ему не поверили. Как заявил демонолог Намтар
Энзигаль, люди с острым лейкозом столько лет не живут, так что Пахом эту
историю просто придумал. Остальные участники не стали голосовать против Сергея.
Шоу идет на канале ТВ-3. На
одном из филиппинских островов пытаются выжить две команды – известных актеров
и популярных экстрасенсов, напоминает Wday.ru.