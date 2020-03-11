Дочь актрисы Милы Йовович решила пойти по стопам матери. Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.

Дочь актрисы Милы Йовович решила пойти по стопам матери. Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне."Приготовьтесь встретить новую Черную Вдову. Наконец, мы можем рассказать о секретных проектах Эвер", – написала Йовович в Instagram.По словам актрисы, ее дочь уже сыграла юную супергероиню Наташу Романофф (Черную Вдову) в фильме по комиксам Marvel. Картина выйдет в прокат 1 мая нынешнего года. Кроме того, она исполнит роль Венди в фильме "Питер и Венди" по книгам Дж. М. Барри."Мы так гордимся нашей малышкой! Эвер хотела играть с пяти лет, она вложила много времени, внимания и энергии в осуществление своей мечты", – написала Йовович.В начале февраля сообщалось, что 44-летняя Милла Йовович, известная, в частности, по фильмам серии "Обитель зла", родила дочь. Ребенка назвали Ошин. Помимо Эвер Габо и Ошин Милла и ее супруг, режиссер Пол Андерсен, воспитывают дочь Дашиэл Иден.