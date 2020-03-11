Саудовская Аравия благодаря большим запасам нефти играет важную роль на международной политической арене. Эта страна оказывает влияние на другие страны как Ближневосточного региона, так и всего мира.

Саудовская Аравия благодаря большим запасам нефти играет важную роль на международной политической арене. Эта страна оказывает влияние на другие страны как Ближневосточного региона, так и всего мира.Кроме того, Саудовская Аравия, так же как и другие влиятельные страны мира, пытается вмешиваться в дела других стран и оказывать влияние на внутреннюю ситуацию в них.Ниже мы расскажем о главных политических авантюрах Саудовской Аравии.Война в СирииСаудовская Аравия пытается оказывать влияние на ситуацию в Сирии, поддерживая тесные связи с группировками, ведущими борьбу против президента страны Башара Асада.В частности, в июне прошлого года министр по делам Ближнего Востока Тамер аль-Сабхан встретился с лидером группировок Деиром Эззором, под контролем которого находилась часть территории страны. Эззор попросил министра о помощи в поддержании стабильности и безопасности на подконтрольных территориях.Эти группировки сосредоточены на востоке страны. Однако территория разделена и принадлежит разным противоборствующим группам.В целом же Саудовская Аравия поддерживает группировки, выступающие против Асада, не только на словах. Идут поставки оружия, а также финансирование группировок. Основная цель Саудовской Аравии – помочь свергнуть Асада.Война в ЙеменеСаудовская Аравия вступила в войну в Йемене в 2015 году, после того как власть в стране перешла в руки хуситов, что было оценено как государственный переворот. Как утверждала Саудовская Аравия, она стремится восстановить закон в стране и действует в рамках международного права. В коалицию с Саудовской Аравией вошли такие страны, как Египет, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Судан, Иордания, Марокко. Крупные европейские страны, такие как Франция и Италия, помогали коалиции поставками вооружения. Помимо этого, США также поставляли оружие и предоставляли техническую поддержку.Официально было заявлено о том, что коалиция стремится к восстановлению власти бывшего президента Хади.Ситуация в Йемене усугубилась гуманитарным кризисом. Поначалу ощущалась нехватка топлива, без которого не могли работать ни телекоммуникации, ни система здравоохранения, коммунальные системы. Кроме того, в стране выросли цены на продукты питания. За время конфликта погибло множество мирных граждан, среди которых множество детей.Блокада КатараВ 2017 году ряд стран, лидером которых снова оказалась Саудовская Аравия, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, заявив, что якобы эта страна поддерживает терроризм, а также вмешивается в дела других арабских государств. В число стран, помимо Саудовской Аравии, вошли такие как Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия и другие.Ряд авиакомпаний прекратили рейсы в Катар. Из государств, присоединившихся к блокаде, выслали всех граждан Катара, а также из Катара вернулись домой представители дипломатических ведомств.Катару был выдан список требований, на что власти Катара ответили, что готовы к переговорам при предоставлении доказательств.В результате блокады в магазинах Катара резко опустели полки с товарами, так как жители страны решили запастись всеми необходимыми продуктами.Эксперты отмечают, что таким образом Саудовская Аравия пытается стать доминирующим игроком в Ближневосточном регионе.Однако, несмотря на все попытки Саудовской Аравии задавить страну блокадой, Катару удалось найти альтернативные пути поставок.Похищение премьер-министра ЛиванаВ 2018 года Саудовская Аравия решила, что премьер-министр Ливана должен уйти в отставку, однако не так-то просто заставить сделать это на расстоянии.Тогда саудиты пошли на хитрый план. Саудовская Аравия пригласила премьер-министра Ливана Саада Харири в Эр-Рияд на встречу с королем Салманом. Однако по прилету в Саудовскую Аравию Харири обнаружил, что никто из официальных лиц его не встречает. Харири отправился в дом, где проживают его родственники. На следующий день ему показали его заявление об увольнении и вынудили его подписать.Убийство Джамала ХашоггиУбийство колумниста газеты The Washington Post Джамала Хашогги произошло 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда Хашогги пришел за документами.Его вопрос касался развода с женой из Саудовской Аравии и решением жениться повторно на гражданке Турции.Спустя неделю после исчезновения журналиста его коллеги из журнала заявили о том, что в самом здании консульства с ним зверски расправились, а также якобы у властей Турции есть видеодоказательства, которые это подтверждают.Отмечается, что эти видео- и аудиодоказательства доказывают прямую причастность к убийству журналиста Саудовской Аравии.Были названы 15 подозреваемых в убийстве журналиста, причем все эти люди имеют непосредственное отношение к Мухаммеду бен Салману.Шпионаж за главой AmazonЖурналисты полагают, что в 2018 году Мухаммед бен Салман мог быть причастен к взлому смартфона Джеффа Безоса, главы компании Amazon и богатейшего человека в мире.Считается, что бен Салман отправил Безосу файл, содержащий вирус, через приложение WhatApp. С помощью этого вируса Саудовская Аравия смогла получить важные данные из смартфона Безоса. Как заявляют источники издательств The Guardian, в течение нескольких часов со смартфона Безоса утекли большие объемы данных.Нефтяная войнаКак сообщается в СМИ, Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти. В частности, представители компании Saudi Aramco сообщили о намерении увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей до 13 миллионов баррелей в сутки.Такое заявление было сделано на фоне того, что 6 марта в Вене странам ОПЕК+ не удалось договориться о продлении или изменении условий соглашения по сокращению добычи нефти. В частности, Россия отказалась от дальнейшего сокращения добычи нефти на фоне эпидемии коронавируса, которая негативно влияет практически на все сектора экономики, включая энергетику.Напоминаем, что с 1 апреля текущего года условия прежней сделки перестают действовать.В результате цены на нефть резко обрушились.Однако ситуация на рынке нефти неблагоприятна и для самой Саудовской Аравии. Эксперты подчеркивают, что если нефть Brent будет торговаться на уровне $35, то без корректировки расходов в 2020 году Саудовская Аравия столкнется с дефицитом бюджета в 15% от объема производства.