Актриса Валентина Талызина отправилась на плановый осмотр в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета, где служит артистка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса госпитализирована.

Актриса Валентина Талызина отправилась на плановый осмотр в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета, где служит артистка."Она не госпитализирована. Она в реабилитационном центре. Это плановый осмотр", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы.Собеседник агентства уточнил, что "острых проблем" со здоровьем у 85-летней актрисы нет.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Талызину доставили в больницу. Сообщалось, что в прошлом году народная артистка РСФСР перенесла инсульт и не восстановилась до конца.Талызина служит в Театре Моссовета 62 года, на ее счету десятки ролей в спектаклях. Кроме того, актриса сыграла более сотни ролей в кино. Среди фильмов с ее участием такие популярные картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи", "Афоня", а также сериалы "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Екатерина" и многие другие.В январе этого года Валентина Талызина стала героиней программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".