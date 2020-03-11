По мере увеличения опасных последствий коронавируса (как, например, кровавая баня на Уолл-стрит и обвал мировых нефтяных цен в понедельник) возрастает вероятность того, что экономика США столкнется с идеальным штормом, который погрузит страну в давно ожидаемую рецессию, пишет The National Interest.

По мере увеличения опасных последствий коронавируса (как, например, "кровавая баня" на Уолл-стрит и обвал мировых нефтяных цен в понедельник) возрастает вероятность того, что экономика США столкнется с "идеальным штормом", который погрузит страну в давно ожидаемую рецессию, пишет The National Interest.Связанные с коронавирусом социальные потрясения могут оказаться для миллионов американцев серьезным испытанием. Так, по мнению директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, Соединенным Штатам, возможно, придется прибегнуть к таким драконовским мерам, как полная изоляция целых населенных пунктов или даже штатов. "Знаете, мы не хотим пугать людей, — заявил Фаучи в воскресенье телеканалу Fox News, — но, учитывая то, что мы наблюдаем, все возможно".Еще больше встревожен складывающейся ситуацией доктор Ричард Хэтчетт, генеральный директор компании Coalition for Epidemical Preparation Innovations. "Я работаю над подготовкой к эпидемиям уже около двадцати лет, и это самый страшный вирус, с которым я когда-либо сталкивался в своей карьере", — сказал он в прошлую пятницу.Ученые из Австралийского национального университета пошли еще дальше и спрогнозировали возможные финансовые и человеческие потери для Соединенных Штатов в только что опубликованном исследовании. Так, "в 2020 году в США из-за коронавируса могут погибнуть 236 тысяч человек, а финансовые убытки достигнуть $1,7 триллиона", ожидают австралийские ученые.В понедельник, 9 марта, индекс Dow Jones рухнул на более чем две тысячи пунктов, худший показатель со времен финансового кризиса 2008 года. Рынок напуган негативным воздействием коронавируса на мировую экономику. В тот же день цены на нефть зафиксировали самое масштабное суточное падение с 1991 года.В конце прошлой неделе представители Саудовской Аравии и России не смогли договориться об уровне добычи нефти в связи с глобальным замедлением спроса. Обе страны в итоге фактически развязали "ценовую войну", которая создает еще больший избыток нефти на рынке и ведет к дальнейшему снижению цен. Несмотря на напряженность между двумя нефтяными сверхдержавами, Москва и Эр-Рияд в частном порядке признают, что хотели бы с помощью низких цен нанести мощный удар по американскому сланцевому сектору.Американские нефтяники еще до этого испытывали трудности, главным образом из-за большой долговой нагрузки. Для того чтобы большинство нефтяных компаний США были прибыльными, нефть должна стоить не менее $40 за баррель: все, что ниже, ведет к сокращению добычи. В понедельник цена на нефть рухнула до $32, но согласно прогнозу Baron's она может снизиться до $20, если "ценовая война" продолжится.На фоне замедления экономического роста удар по американским производителям нефти может стать настоящим потрясением для всей американской экономики, которая, как полагают многие эксперты, довольно хрупкая и давно находится на грани рецессии. Самое опасное то, что надвигающийся кризис в очередной раз продемонстрирует неспособность американских лидеров решать финансовые и экономические проблемы.Когда Рональд Рейган стал президентом в 1981 году, отношение долга США к ВВП составляло 30,6%, а государственный долг достигал $1 триллиона. Сегодня он уже превысил $23 триллиона, а отношение долга к ВВП — 107%.Если "идеальный шторм" загонит американскую экономику в рецессию — а это выглядит все более вероятным, то долг и бюджетный дефицит могут взлететь до рекордно опасного уровня.К 2025 году ежегодные выплаты по долгам могут сравнятся с размером оборонного бюджета, и это не учитывая триллионы долларов на необеспеченные социальные расходы, которые висят над экономикой словно дамоклов меч.