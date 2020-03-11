Успели вовремя. В Ростовской области сотрудники ДПС помогли беременной аксайчаке доехать до роддома. Об этом сообщает ГТРК Дон-ТР со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Успели вовремя. В Ростовской области сотрудники ДПС помогли беременной аксайчаке доехать до роддома. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.Произошла эта история сегодня утром. У Евгении начались схватки, и ее муж Андрей повез будущую маму в городскую больницу. По пути пара застряла в сильной пробке. Автомобиль практически не двигался с места, а женщина чувствовала себя все хуже. Тогда мужчина попросил о помощи автоинспекторов.Старший лейтенант полиции Дмитрий Гладкий и капитан Валерий Рой медлить не стали. Об инциденте они сообщили сотруднику дежурной части, включили проблесковые маячки и сирену, и быстро провели молодую семью через все заторы.Напомним, похожий случай произошел в декабре прошлого года, тогда лейтенант и старший лейтенант полиции помогли еще одной семейной паре в Новочеркасске.