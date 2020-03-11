В Петрозаводске два водителя устроили гонки по городским улицам и столкнулись, после чего одну легковушку вынесло на тротуар и она сбила двух пешеходов. Особенно пострадала 16-летняя девушка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петрозаводске два водителя устроили гонки по городским улицам и столкнулись, после чего одну легковушку вынесло на тротуар и она сбила двух пешеходов, безуспешно пытавшихся бежать от летящего боком автомобиля.Инцидент произошел во вторник вечером, 10 марта, на проспекте Ленина. В аварии особенно досталось 16-летней девушке. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации издания "Столица на Онего", в настоящее время пострадавшая находится в больнице с переломами, ушибами и повреждениями внутренних органов.Второго сбитого пешехода — 47-летнюю женщину — медики после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.Согласно результатам медицинского освидетельствования, оба "гонщика" в момент совершения аварии были трезвы. На них составлены административные протоколы. В настоящее время полицейские проводят проверку инцидента, после которой будет принято решение об ответственности азартных водителей.