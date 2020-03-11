11.03.2020

2020-03-11 08:25:09

Безналичная оплата за проезд действует теперь и в автобусах Суздаля

Вслед за Владимиром и Ковровом, система безналичной оплаты проезда добралась до Суздаля. В городских автобусах начали принимать оплату бесконтактными картами «Мир», Visa, Mastercard и мобильными телефонами с поддержкой платежных сервисов.

Новый способ оплаты - результат внедрения автоматизированной системы «Ситикард». Следующий этап - распространение транспортных карт. Карту можно будет использовать и как электронный кошелек. Преимущества такого способа оплаты - простота и скорость для пассажиров. А органы местного самоуправления и транспортники, получая объективную информацию о перевезенных пассажирах, смогут эффективнее управлять городским транспортом.