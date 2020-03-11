Эпидемия коронавируса COVID-2019 успешно перебралась через Атлантику и достигла Соединенных Штатов. Американские СМИ сообщают, что в стране инфекцией уже заразились порядка тысячи человек, ..

Эпидемия коронавируса COVID-2019 успешно перебралась через Атлантику и достигла Соединенных Штатов. Американские СМИ сообщают, что в стране инфекцией уже заразились порядка тысячи человек, сообщает телеканал "".По предварительным данным, вирус зафиксирован в 37 штатах. Местные масс-медиа не сходятся во мнении о количестве пострадавших, но издания не приводят цифр менее 975 человек. Однако число погибших точно известно: жертвами эпидемии стал 31 житель страны.