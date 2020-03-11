Печальная новость из Кении: в заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили двух редких белых жирафов. Это взрослая самка и ее детеныш. Скелеты редких животных обнаружили местные жители. Останки двух жирафов были обнаружены в 57 километрах к северо-востоку от заповедника Ишакбини.

Печальная новость из Кении: в заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили двух редких белых жирафов. Это взрослая самка и ее детеныш. Скелеты редких животных обнаружили местные жители. Останки двух жирафов были обнаружены в 57 километрах к северо-востоку от заповедника Ишакбини.Последний раз редчайших животных в заповедники видели в июне 2017 года. Теперь, как отмечает РИА Новости, в мире остался только один представитель этого вида жирафов – это одинокий самец.Ранее в мире остались только две особи северного белого носорога. Обе они – бесплодные самки. Однако ученые разработали способ, который, возможно, позволит сохранить этот вид. Удастся ли такое с белыми жирафами, неизвестно.