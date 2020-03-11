Подведены итоги судебного процесса, который стартовал еще в 2016 году – первый судебный иск против ателье Diesel Brothers инициативные экологические активисты штата Юта подали именно тогда. В итоге ателье не только заплатит штраф, но и не сможет больше работать с дизелями.

Подведены итоги судебного процесса, который стартовал еще в 2016 году — первый судебный иск против ателье Diesel Brothers инициативные экологические активисты штата Юта подали именно тогда. В итоге ателье не только заплатит штраф, но и не сможет больше работать с дизелями.Инициаторы разбирательства утверждали, что тюнеры, модифицируя автомобили, вносили незаконные изменения в конструкцию силовых агрегатов, и в первую очередь — в системы очистки выхлопа от вредных веществ. По всей видимости, подразумевалось удаление, например, сажевых фильтров для облегчения "дыхания" моторов.Брайан Менч, предводитель общественников, заявил, что незаконно модифицированным дизельным пикапам не место на дорогах штата. По его словам, любой бизнес, который не только получает выгоду от загрязнения воздуха, но и пропагандирует это, должен быть привлечен к ответственности.И размеры ответственности оказались весьма внушительными. Окружной судья Роберт Шелби постановил, что тюнинговому ателье придется выплатить не менее 848 тысяч долларов в качестве штрафов — большая часть этой суммы отойдет в федеральный бюджет. Еще 90 тысяч ателье обязано пожертвовать в фонды, занимающиеся восстановлением местной экологии.Кроме того, ателье получило "пожизненный запрет" на подобные модификации в будущем: по сути, это означает прекращение деятельности Diesel Brothers по глубокой доработке дизельных моторов. В то же время, как уточняет издание Motor1, сами тюнеры не слишком обеспокоены этим решением. О завершении разбирательства с таким разрушительным итогом не упоминается ни на одном из медиа-каналов Diesel Brothers.Фото: instagram.com/heavydsparks