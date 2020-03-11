Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, признав его виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, признав его виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.Как передает ТАСС, такое решение приняла судья Наталья Чепрасова.Вместе с тем она оправдала Коршунова в том, что он получил взятку — из-за недоказанности обвинения.Ему также запрещено после отбытия наказания шесть лет работать в органах власти.Для экс-заместителя директора ФСИН это уже второй приговор – в 2019 году он был приговорен к семи годам колонии за мошенничество.Замоскворецкий суд также приговорил бывшего начальника финансово-экономического управления ФСИН РФ Светлану Алексееву к восьми годам колонии общего режима, а экс-главу отдела управления тылового обеспечения ФСИН РФ Алексея Данилова – к пяти годам колонии.