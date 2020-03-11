Трое контрактников и один военнослужащий срочной службы резали металл в гараже в поселке Красная Пойма, когда, по предварительным данным, в ангаре взорвался газовый баллон.

Четверо военнослужащих получили травмы в результате взрыва на территории воинской части в подмосковных Луховицах, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.Трое контрактников и один военнослужащий срочной службы резали металл в гараже в поселке Красная Пойма, когда, по предварительным данным, в ангаре взорвался газовый баллон. Пострадавших доставили в больницу, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.В настоящее время военные следователи устанавливают, что стало причиной происшествия.