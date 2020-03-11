Чистый отток капитала из России в январе-феврале снизился на 29% с $17,8 миллиарда до $12,7 миллиарда в январе-феврале 2019 г., сообщил сегодня ЦБ РФ.

Чистый отток капитала из России в январе-феврале снизился на 29% с $17,8 миллиарда до $12,7 миллиарда в январе-феврале 2019 г., сообщил сегодня ЦБ РФ.В эту сумму входят банковские операции по размещению активов за рубежом. Такое резкое сокращение оттока капитала произошло из-за снижения внешних обязательств при снижении объемов трансграничных финансовых операций компаний.Положительный счет текущих операций платежного баланса России снизился на $6,6 миллиарда до $16 миллиардов.Такое снижение произошло из-за снижения цен на сырье в феврале 2020 года, что привело к снижению стоимости экспорта энергоресурсов и к сокращению торгового профицита.В январе-феврале международные резервы страны увеличились на $14,9 миллиарда за счет покупки валюты на внутреннем рынке.Чистый отток капитала из России сократился в 2019 году в 2,4 раза до $26,7 миллиарда. Международные резервы России увеличились в 2019 году на $66,5 миллиарда до $554,359 миллиарда.