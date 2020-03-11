Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что радовалась победе Александра Большунова в общем зачете Кубка мира даже больше, чем собственным успехам на лыжне. Также она заявила, что успех 23-летнего россиянина очень важен для развития лыжного спорта в стране.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что радовалась победе Александра Большунова в общем зачете Кубка мира даже больше, чем собственным успехам на лыжне. Также она заявила, что успех 23-летнего россиянина очень важен для развития лыжного спорта в стране."Когда ночью узнала, что Большунов стал обладателем Кубка мира, то испытала огромную радость. Даже руки дрожали от счастья. Это гораздо круче, чем мои победы на этих Кубках мира. Успех Большунова очень важен для развития нашего вида спорта в России", – цитирует главу ФЛГР ТАСС.Напомним, что после отказа сборной Норвегии участвовать в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в США и Канаде, Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета турнира, оказавшись первым российским лыжником, выигравшим "Большой хрустальный глобус".