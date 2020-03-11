Парламентарии на встречах с избирателями до общероссийского голосования будут разъяснять каждую предлагаемую поправку к Конституции. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии на встречах с избирателями до общероссийского голосования будут разъяснять каждую предлагаемую поправку к Конституции. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, вносимые в основной закон изменениянеобходимы, учитывая вызовы сегодняшнего дня и запросы общества. При этом базовыепринципы и ценности отечественной Конституции, заложенные в первой, второй идевятой главах, остаются прежними."До всероссийского голосования на встречах со своимиизбирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку кКонституции", – цитирует Володина РИА Новости.Апрельский график позволит парламентариям больше общаться сизбирателями. Он спланирован так, чтобы депутаты могли чаще бывать в регионах,отвечать на вопросы граждан, отметил председатель нижней палаты.На пленарном заседании в среду, 11 марта, Госдума принята вокончательном чтении законопроект о конституционных изменениях. Поправкикасаются социальных обязательств государства, вводятся новые требования длявысших чиновников и президента, особый акцент делается на воспитанииподрастающего поколения.Также депутаты одобрили инициативу об обнулениипрезидентских сроков после общероссийского голосования. Но этот пункт долженутвердить Конституционный суд.После принятия Госдумой поправки к основному закону направятна рассмотрение Совета Федерации. В случае одобрения сенаторами закон будетвынесен на общероссийское голосование. Оно запланировано на среду, 22 апреля.Этот день станет нерабочим. Только после одобрения большинством гражданпрезидент Владимир Путин подпишет закон.