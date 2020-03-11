Парламентарии на встречах с избирателями до общероссийского голосования будут разъяснять каждую предлагаемую поправку к Конституции. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарии на встречах с избирателями до общероссийского голосования будут разъяснять каждую предлагаемую поправку к Конституции. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, вносимые в основной закон изменения
необходимы, учитывая вызовы сегодняшнего дня и запросы общества. При этом базовые
принципы и ценности отечественной Конституции, заложенные в первой, второй и
девятой главах, остаются прежними.
"До всероссийского голосования на встречах со своими
избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к
Конституции", – цитирует Володина РИА Новости.
Апрельский график позволит парламентариям больше общаться с
избирателями. Он спланирован так, чтобы депутаты могли чаще бывать в регионах,
отвечать на вопросы граждан, отметил председатель нижней палаты.
На пленарном заседании в среду, 11 марта, Госдума принята в
окончательном чтении законопроект о конституционных изменениях. Поправки
касаются социальных обязательств государства, вводятся новые требования для
высших чиновников и президента, особый акцент делается на воспитании
подрастающего поколения.
Также депутаты одобрили инициативу об обнулении
президентских сроков после общероссийского голосования. Но этот пункт должен
утвердить Конституционный суд.
После принятия Госдумой поправки к основному закону направят
на рассмотрение Совета Федерации. В случае одобрения сенаторами закон будет
вынесен на общероссийское голосование. Оно запланировано на среду, 22 апреля.
Этот день станет нерабочим. Только после одобрения большинством граждан
президент Владимир Путин подпишет закон.