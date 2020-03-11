Местные жители постоянно просят о помощи

Спасатели МЧС были вынуждены эвакуировать деревню Мостищево Александровского района после того, как уровень воды в реке Кубрь поднялся на столько, что затопил мост до других населённых пунктов.К счастью, в деревне живёт не так много человек – 20. Но из-за паводка все они оказались отрезаны от суши. Местные жители не первый раз видят подобное и уже несколько раз просили помощи у властей, но пока ничего не меняется.