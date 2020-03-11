Военнослужащие 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовавшие в бою с террористами в Аргунском ущелье в 2000 году, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 65,6 тысяч рублей.

Военнослужащие 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовавшие в бою с террористами в Аргунском ущелье в 2000 году, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 65,6 тысяч рублей.Как передает "Интерфакс", соответствующий указ президента России Владимира Путина был размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.Отмечается, что выплаты будут производится с 1 марта 2020 года и коснуться и семей погибших военнослужащих.90 десантников 6-й роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года вступили на высоте 776 в Аргунском ущелье в неравный бой с более чем двумя тысячами боевиков. В живых осталось только шесть десантников.