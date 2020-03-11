13 марта состоится грандиозный концерт Шоу Трех Органов. Попасть на него вы сможете бесплатно с помощью Дни.ру.

13 марта состоится грандиозный концерт "Шоу Трех Органов". Попасть на него вы сможете бесплатно с помощью "Дни.ру".Концерт "Шоу Трех Органов" – это грандиозный проект, который вызовет бурю эмоций. Бесконечная палитра музыкальных тембров и красок , вселенная чувств и состояний ожидает слушателей нашего уникального шоу.Гости смогут насладиться одновременной игрой трех органистов, выступлением камерного оркестра, хора и солистов. В программе концерта "Мелодии века" вы услышите мелодии из самых любимых мюзиклов, саундтреки из известных кинофильмов, а также произведения композиторов, покорившие сердца миллионов людей во всем мире.Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях аккаунты друзейПубликация от (@dniru) 11 Мар 2020 в 7:09 PDTБольше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что в прошлый раз разыгрывались билеты на шоу Iron Maiden.