Госдума приняла законопроект о конституционных изменениях в окончательном, третьем чтении. В силу поправки вступят после общероссийского голосования, запланированного на 22 апреля.

Госдума приняла законопроект о в окончательном, третьем чтении. В силу поправки вступят после общероссийского голосования, запланированного на 22 апреля.Помимо прочего, в Конституции закрепляется положение, чтоминимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Такжегарантируется обязательная индексация пенсий, пособий и других выплат. Такимобразом, понятие социального государства наполняется конкретным содержанием,отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Также парламентарии одобрили поправку о русском языке какязыке государствообразующего народа. Кроме того, вводятся новые требования длявысших чиновников и президента, фиксируется положение о приоритете КонституцииРоссии над иностранным законодательством.Особое внимание при осуществлении госполитики будет уделяться детям. Для их физического, духовного и нравственного развития должны создаватьсявсе условия.Кроме того, парламентарии одобрили предложенную депутатомВалентиной Терешковой поправку об обнулении президентских сроков послеобщероссийского голосования. Однако эту норму еще должен одобритьКонституционный суд."Возможность, которая предоставлена президенту РоссийскойФедерации после 2024 года – по окончании срока полномочий, избираться,однозначно принесет больше стабильности", – уверен Вячеслав Володин.Теперь принятые поправки направят на утверждение в СоветФедерации. 22 апреля их вынесут на общероссийское голосование. Этот день станетвыходным. Владимир Путин подпишет закон только в том случае, если его одобритбольшинство граждан.