Госдума приняла законопроект о конституционных изменениях в окончательном, третьем чтении. В силу поправки вступят после общероссийского голосования, запланированного на 22 апреля.
Госдума приняла законопроект о в окончательном, третьем чтении. В силу поправки вступят после общероссийского голосования, запланированного на 22 апреля.
Помимо прочего, в Конституции закрепляется положение, что
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Также
гарантируется обязательная индексация пенсий, пособий и других выплат. Таким
образом, понятие социального государства наполняется конкретным содержанием,
отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также парламентарии одобрили поправку о русском языке как
языке государствообразующего народа. Кроме того, вводятся новые требования для
высших чиновников и президента, фиксируется положение о приоритете Конституции
России над иностранным законодательством.
Особое внимание при осуществлении госполитики будет уделяться детям. Для их физического, духовного и нравственного развития должны создаваться
все условия.
Кроме того, парламентарии одобрили предложенную депутатом
Валентиной Терешковой поправку об обнулении президентских сроков после
общероссийского голосования. Однако эту норму еще должен одобрить
Конституционный суд.
"Возможность, которая предоставлена президенту Российской
Федерации после 2024 года – по окончании срока полномочий, избираться,
однозначно принесет больше стабильности", – уверен Вячеслав Володин.
Теперь принятые поправки направят на утверждение в Совет
Федерации. 22 апреля их вынесут на общероссийское голосование. Этот день станет
выходным. Владимир Путин подпишет закон только в том случае, если его одобрит
большинство граждан.