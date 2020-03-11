Верхняя палата российского парламента одобрила закон о признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка. Речь идет о гражданах этих стран, свободно владеющих русским.

Верхняя палата российского парламента одобрила закон о признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка. Речь идет о гражданах этих стран, свободно владеющих русским.В настоящее время иностранному гражданину нужно проходить собеседование, чтобы его признали носителем русского языка. Такой статус помогает получить гражданство РФ в упрощенном порядке.Согласно новому закону, собеседование не понадобится при наличии соответствующих оснований. Такими основаниями, как уточняет ТАСС, может быть постоянное проживание гражданина или его прямых родственников в РФ либо на территориях. Это же правило распространяется и на предков гражданина, если они жили на территории Российской Империи или Советского Союза в пределах нынешней границы РФ.Чтобы гражданина признали носителем русского языка, ему нужно подать соответствующее заявление.Госдума приняла закон, отменяющий для выходцев из Белоруссии и Украины собеседование на знание русского языка при вступлении в российское гражданство, 5 марта. После одобрения Советом Федерации закон должен подписать президент России. Он вступит в силу спустя 90 дней после официального опубликования.