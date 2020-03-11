Самоизоляция людей для борьбы с распространением коронавируса может оказаться сложной задачей для Европы, поскольку большинство населения континента обычно не работает дома. Об этом пишет Bloomberg.

Самоизоляция людей для борьбы с распространением коронавируса может оказаться сложной задачей для Европы, поскольку большинство населения континента обычно не работает дома. Об этом пишет Bloomberg.6 из 10 человек в Европейском союзе не работали дома в 2018 году, свидетельствуют данные, собранные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).В Италии 67% работников заявили, что они никогда не работали удаленно.В Германии, крупнейшей экономике Европы, на долю обрабатывающей промышленности приходится почти половина ВВП, что затрудняет — а в некоторых случаях делает невозможным — перевод персонала на удаленную работу.Между тем, в Великобритании, где обрабатывающая промышленность составляет около 10% ВВП, работа на дому гораздо более распространена.Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что, по данным экспертов, при отсутствии вакцинации и должного лечения заразиться коронавирусом COVID-19 могут 60-70% населения.