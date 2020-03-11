Евросоюз (ЕС) начал внедрять новую экологическую модель развития - зеленую экономику. Европейская комиссия (ЕК) 11 марта приняла план действий, который станет одной из основных частей новой европейской экологической политики (European Green Deal).

Евросоюз (ЕС) начал внедрять новую экологическую модель развития — "зеленую" экономику. Европейская комиссия (ЕК) 11 марта приняла план действий, который станет одной из основных частей новой европейской экологической политики (European Green Deal).Цель такой политики — перевести экономику ЕС на "зеленые" технологии, укрепить конкурентоспособность при одновременной защите окружающей среды, обеспечить долговременную сохранность природных ресурсов."У нас есть только одна планета — Земля, но к 2050 году мы будем потреблять ее (ресурсы — прим. ред.), как если бы их было три (Земли — прим. ред.), — заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс, сообщает "Интерфакс".Новый план сделает вторичную переработку и использование возобновляемых ресурсов главным направлением развития, ускорит переход к "зеленой" экономике.План призван обеспечить устойчивое производство и потребление в ЕС. Товары, производимые или продаваемые в ЕС, должны выдерживать более длительный срок эксплуатации, подлежать повторному использованию, ремонту и переработке, а также включать как можно больше переработанного материала.ЕС ограничит оборот товаров одноразового использования, быстро устаревающих товаров, запретит уничтожение товаров длительного пользования без утилизации.Потребители получат сведения о ремонтопригодности и долговечности изделий, чтобы делать выбор.ЕК разработает нормативно-правовые меры по увеличению срока службы электронных изделий, батарей и транспортных средств, улучшению порядка сбора и переработки отходов.ЕК введет новые обязательные требования к упаковке товаров, составу пластмасс, возможностям вторичного использования текстиля и материалам для строительства зданий. Нововведения призваны вытеснить с рынка одноразовую упаковку, посуду и столовые приборы в сетях общественного питания, а также уменьшить объем отходов."Зеленый курс", представленный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен 11 декабря 2019 года, содержит дорожную карту перехода к "климатически нейтральной" экономике, рост которой не привязан к потреблению ресурсов.По подсчетам ЕК, "зеленая" экономика может к 2030 году дополнительно увеличить ВВП ЕС на 0,5% и создать 700 тысяч рабочих мест.