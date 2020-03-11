В Крыму задержали четверых участников террористической группировки Хизб ут-Тахрир(запрещена в РФ).

В Крыму задержали четверых участников террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"(запрещена в РФ).Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в центре общественных связей ФСБ.Сообщается, что члены ячейки активно распространяли экстремистскую идеологию и вербовали крымских мусульман в ряды организации. В домах подозреваемых изъяли пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи. Возбуждено уголовное дело.