Новейшую российскую гиперзвуковую ракету Циркон планируют запустить с подводной лодки Северодвинск.

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируют запустить с подводной лодки "Северодвинск", сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства уточнил, что изначально ракету собирались испытывать на модернизированной АПЛ "Казань". Однако передача корабля флоту затянулась. Когда именно состоится пуск, неизвестно. Сообщается только, что сначала "Циркон" еще три-четыре раза протестируют на фрегате "Адмирал Горшков".Напомним, в конце февраля 2020 года в Баренцевом море прошел испытательный запуск "Циркона" с "Адмирала Горшкова". Ракета пролетела около 500 километров и попала в наземную цель на одном из полигонов Северного УралаГиперзвуковые ракеты "Циркон" способны летать со скоростью до 9 Махов на расстояние до 1 тысячи километров. Они предназначены для уничтожения как морских, так и наземных целей.