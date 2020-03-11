Ведущий рыночный стратег американского банка Goldman Sachs заявил, что самый длинный в истории бычий период на фондовом рынке США скоро испытает падение, которое превысит убытки, которые уже отмечались последние три недели, передает CNBC.

Ведущий рыночный стратег американского банка Goldman Sachs заявил, что самый длинный в истории "бычий" период на фондовом рынке США скоро испытает падение, которое превысит убытки, которые уже отмечались последние три недели, передает CNBC.Дэвид Костин, главный американский стратег по инвестициям в Goldman, написал, что историческое падение процентных ставок вряд ли предотвратит "коллапс" во II и III кварталах. Костин посоветовал клиентам направлять инвестиции в компании со стабильным доходом и сильными балансовыми отчетами.Костин предупредил, что после 11 лет роста годовой прибыли на 13% и повышения на 16% в годовом исчислении "бычий" рост рынка S&P 500 скоро закончится. "Инвесторы урезали свои позиции в акциях в последние недели, но не до уровней, достигнутых в ходе других важных корректировок этого цикла", — отметил он.Фондовый стратег снизил свой среднесрочный прогноз S&P 500 до 2450, что означает, что инвестиционный банк теперь видит, что рынок упадет еще на 15% после закрытия вторника до уровней, которые не отмечались с декабря 2018 года. То есть теперь банк полагает, что рынок упадет еще на 15% после падения на 14% за последний месяц.Однако Костин сказал, что ожидает отскока во второй половине 2020 года, а S&P 500 может вырасти до 3200 к концу года, что на 11% выше нынешних уровней.Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average снижаются более чем на 14% по сравнению с историческими максимумами закрытия, достигнутыми в феврале.В последние недели инвесторы распродавали акции по всему миру на фоне распространения коронавируса, которое угрожает производительности труда.