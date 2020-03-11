YouTube демонетизирует видео, где упоминается коронавирус. Некоторые приложения, связанные с вирусом, также были запрещены в магазине приложений Google Play

Коронавирус ударил по Google в конце февраля. Компанию начали критиковать за то, что YouTube допускает видео, где обеспокоенностью людей пользуются мошенники или недобросовестные предприниматели. Представители Всемирной организации здравоохранения даже предложили технологическим компаниям, которым принадлежат соцсети, содействие со стороны ВОЗ в проверке публикаций, касающихся коронавируса, на достоверность. Дальше — больше: крупная конференция Google была отменена, а один из сотрудников в Цюрихе прошел положительную проверку на коронавирус.С тех пор как Covid-19 начал распространяться, Google агрессивно вмешивается в работу своих самых популярных онлайн-сервисов, чтобы ограничить распространение дезинформации. Компания сильно полагалась на программное обеспечение и автоматизацию для индексирования и ранжирования информации на протяжении всего 22-летнего существования, но текущая ситуация показывает, что необходимо периодически переходить на "ручное управление".В ответ на участившиеся запросы к поиску Google, связанные с информацией о вакцинах, распространении и советах по профилактике коронавируса, включаются SOS-оповещение в поиске (SOS Search Alert), которое информирует людей о последних новостях, а также предлагает советы по безопасности и ссылки на авторизованную информацию из Центров США по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.По словам профессора Вашингтонского университета Карла Бергстрома, онлайн-платформы завалены слухами и дезинформацией по поводу патогена по мере его распространения из Азии, в частности в "Твиттере". Компания Google также заинтересована в чистке микроблогинговой платформы, потому что твиты показываются в результатах поиска Google, особенно в ответ на запросы о последних событиях.При поиске на YouTube также отдается предпочтение официальной информации от медицинских организаций и проверенных СМИ. А некоторые приложения, связанные с вирусом, были заблокированы в магазине приложений Google Play, что вызвало жалобы со стороны разработчиков, которые сказали, что они просто хотят помочь. Компания мотивировала массовую чистку тем, что разработчики извлекают выгоду из бедствия, продавая игры и мошеннические приложения. Модераторы Google Play подготовили раздел "Коронавирус: Будьте в курсе", в котором собрали проверенные приложения. В их число вошли бесплатные сервисы Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Красного Креста и приложение Twitter.Google также решила пожертвовать рекламными доходами в YouTube. Так, Пичаи заявил, что компания заблокировала десятки тысяч рекламных объявлений, зарабатывающих на вирусе. Еще в феврале YouTube объявила о демонетизации роликов, в которых упоминается коронавирус. Спустя почти месяц практически все крупные каналы опасаются упоминать коронавирус — создателям видео приходится придумывать формулировки, с помощью которых они избегают напрямую говорить о коронавирусе. При этом отсутствие возможности подключить рекламу касается не только теорий заговора и фейков, но и видео, призванных просвещать население о возможных угрозах.Поскольку люди в первую очередь ищут в интернете любую медицинскую помощь в случае самых разных заболеваний, поисковое подразделение Alphabet заслужило прозвище "Доктор Google". Эта роль в текущей ситуации оказалась крайне неудобной для компании. Медицинские эксперты годами предостерегали от обращения в поисковую систему за ответами на вопросы, которые надо решать только с лечащим врачом. Рекламой в Google иногда злоупотребляют недобросовестные компании, стремящиеся нажиться на людях, обращающимися за медицинской помощью в интернет.Google и раньше ограничивала рекламу, например в поисковых запросах на лечение опиоидами. Однако зачастую Google вмешивается только после многочисленных жалоб. Этот подход становится все менее разумным, по мере того как правительства и регулирующие органы тщательно изучают деятельность крупных интернет-платформ и внимательно следят за тем, как они справляются с дезинформацией.Еще до того, как начал распространяться коронавирус, Пичаи пересмотрел подход компании к здравоохранению и медицинской информации. Он нанял специалистов в области здравоохранения в новое подразделение, которое использует также искусственный интеллект и облачные вычисления. Ситуация с коронавирусом является первым реальным испытанием этой инициативы."В Google Health у нас есть ряд клиницистов и экспертов в области общественного здравоохранения, которые продолжают консультировать по вопросам, связанным со здоровьем в сервисах Google, — говорится в заявлении компании. — Google Health, наряду с другими командами, также изучает средне- и долгосрочные инициативы, которые могли бы помочь в решении этой развивающейся проблемы и в других вопросах общественного здравоохранения".Как пишет Bloomberg, пока есть признаки того, что YouTube лучше справляется с ограничением доступа к дезинформации о вирусах. Поиск на YouTube конкретных конспирологических видео о коронавирусе, например что вирус был разработан как биологическое оружие, выдает лишь видео, развенчивающие эти мифы.