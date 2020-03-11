Google готовит к релизу новую телеприставку Chromecast Ultra — ей обещают полноценную Android TV и программируемый пульт ДУ

Компания Google запланировала к релизу новое поколение телеприставки Chromecast Ultra. Как ожидается, устройство получит операционную систему Android TV и программируемый пульт дистанционного управления. Об этом пишет 9to5Google со ссылкой на "надежный источник, знакомый с планами компании".Внешне новый медиаплеер Google мало чем будет отличаться от текущей модели. Его исполнят в форм-факторе шайбы с фирменным логотипом G, но покроют более мягким материалом и снабдят HDMI-коннектором. Как и предшественник, аппарат сможет воспроизводить контент в качестве 4K HDR, а также подключаться к беспроводным сетям Bluetooth и Wi-Fi.Главным дополнением станет полноценная Android TV. Операционная система с поддержкой таких приложений, как YouTube TV, Netflix, Disney+ и Hulu, сделает телеприставку привлекательной для широкого круга потребителей.Помимо этого, 2-е поколение Chromecast Ultra получит собственный, программируемый пульт ДУ. По сведениям издания, он окажется чем-то средним между пультом от очков виртуальной реальности Daydream View и пультом от Apple TV. На нем разместятся микрофон и выделенная клавиша для вызова "Ассистента" Google, что позволит управлять устройством посредством голосовых команд.Выход новинки намечен на этот год. Предположительно, 2-е поколение Chromecast Ultra должны были показать на конференции Google I/O 2020 в мае, вместе со смартфоном Pixel 4a. Однако недавно компания отменила мероприятие, сославшись на вспышку инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.