Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о поправке к Конституции, который был внесен президентом Владимиром Путиным. За принятие документа проголосовали 383 депутата, против - никого.

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о поправке к Конституции, который был внесен президентом Владимиром Путиным.За принятие документа проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, воздержались 43 депутата, сообщает "Россия 24". Далее закон должен быть одобрен Советом Федерации. Заседание запланировано на среду.22 апреля состоится всероссийское голосование. Если россияне поддержат поправки, президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее изменениями и датой вступления в силу.Как сообщил ранее спикер Вячеслав Володин, к закону поступили около 390 поправок. Они были подготовлены специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели и эксперты. Также часть поправок внес глава государства.