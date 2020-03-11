С 10 февраля вступил в силу приказ МВД России от 27 сентября 2019 г. № 660, в соответствии с которым, прием заявлений от граждан в территориальных органах МВД России на районном уровне для государственной услуги исключен.

В настоящее время круг органов, требующих от граждан справки о наличии (отсутствии) судимости, постоянно расширяется. Указанный документ предоставляется в различные организации, в том числе при трудоустройстве на работу в государственные и частные учреждения в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в военные комиссариаты при оформлении службы по контракту и другие органы. Данная государственная услуга предоставляется МВД России бесплатно.С 10 февраля вступил в силу приказ МВД России от 27 сентября 2019 г. № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» (29 января 2020 года зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный № 57322), в соответствии с которым, прием заявлений от граждан в территориальных органах МВД России на районном уровне для государственной услуги исключен.При этом у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме «одного окна» через многофункциональные центры оказания государственных услуг, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).Зарегистрированные на ЕПГУ граждане в удаленном доступе могут получить готовую справку о наличии (отсутствии) судимости в «Личном кабинете».Юридическая значимость справки о наличии (отсутствии) о судимости в электронной форме и в форме документа на бумажном носителе одинакова. Кроме того, средствами ЕПГУ возможна отправка из «Личного кабинета» гражданина справки об отсутствии судимости в электронной форме на адрес электронной почты работодателя. Работадатель не имеет права требовать у вас справку на бумажном носителе.