Итальянское правительство обвинило политиков Евросоюза и страны-члены в том, что они слишком медленно помогают римским властям в связи с эпидемией коронавируса, передает The Guardian.

Итальянское правительство обвинило политиков Евросоюза и страны-члены в том, что они слишком медленно помогают римским властям в связи с эпидемией коронавируса, передает The Guardian.Поскольку лидеры ЕС провели саммит по видеоконференции и согласились, что вирус, получивший название, Covid-19 может заразить до 70% европейцев, посол Италии в ЕС пожаловался на отсутствие солидарности среди стран-членов ЕС.Маурицио Массари сказал, что Брюсселю необходимо "выйти за рамки взаимодействия и консультаций" и разработать "срочные, конкретные и эффективные действия".Последней точкой для итальянских властей стало то, что государства-члены Евросоюза не ответили на призыв со стороны Италии о дополнительных поставках медицинского оборудования, включая медицинские маски.Германия и Франция входят в число стран ЕС, которые ввели ограничения на экспорт медицинского оборудования, в то время как Китай предложил продать Италии 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 2 миллиона масок, 20 тысяч защитных костюмов и 50 тысяч тестов на коронавирус."Под координацией ЕС мы должны обеспечить поставку необходимого медицинского оборудования и его перераспределение между теми странами и регионами, которые больше всего в этом нуждаются", — написал Массари."Сегодня это означает Италию; завтра необходимость может возникнуть в другом месте. Италия уже попросила активировать в Евросоюзе механизм гражданской защиты для поставки медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв комиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это не хороший знак европейской солидарности", — отметил он.Во время двухчасового "электронного саммита" 9 марта вечером лидеры ЕС пообещали увеличить координацию и высвободить средства объемом до 25 млрд евро.Комиссия выделит 7,5 млрд евро, так что общий объем финансирования может вырасти до 18 миллиардов евро.Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что государства-члены согласились, что они "будут готовы использовать все необходимые инструменты" для решения четырех приоритетных задач: ограничения распространения вируса, обеспечение поставок медицинского оборудования, содействия исследованиям для создания вакцин и определения методов лечения, а также на преодоление экономических последствий вспышки коронавируса.Он сказал, что Европейская комиссия закупит средства индивидуальной защиты для поставок странам-членам."Необходимо обеспечить, чтобы внутренний рынок функционировал должным образом и избегались любые неоправданные препятствия, — сказал он. — Особое внимание должно быть уделено маскам и респираторам".Тем не менее, блок не смог договориться о скоординированных финансовых стимулах помимо использования отдельных национальных средств для поддержки своих систем здравоохранения и экономики.На вопрос о том, является ли решение Австрии и Словении о закрытии своих границ с Италией соразмерным ответом, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в будущем министры внутренних дел будут связываться ежедневно, чтобы убедиться, что все предпринятые шаги были адекватными.