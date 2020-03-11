В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги финский Йокерит на льду Арены-2000 в Ярославе обыграл местный Локомотив со счетом 5:1 (2:1, 0:0, 3:0).

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги финский "Йокерит" на льду "Арены-2000" в Ярославе обыграл местный "Локомотив" со счетом 5:1 (2:1, 0:0, 3:0).У победителей голами отметились Хенрик Хаапала (2-я минута), Вели-Матти Савинайнен (19), Антти Пильстрем (49), Никлас Йенсен (53) и Оливер Лауридсен (56), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Стефан Да Коста (4).Первые пять игр завершились тремя победами "Йокерита" (6:0, 5:1, 3:0) и двумя викториями железнодорожников (4:3, 4:2). Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу финской команды.Таким образом, подопечные Лаури Марьямяки вышли во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграют со СКА, который в 1/8 финала оказался сильнее подмосковного "Витязя" (4:0 – в серии). Первые две игры противостояния состоятся 17 и 19 марта и пройдут в Петербурге.