Стали известны последствия падения рубля для российский покупателей. Эксперты дали свой прогноз нефтевалютному кризису.

Стали известны последствия падения рубля для российский покупателей. Эксперты дали свой прогноз нефтевалютному кризису.Курс доллара и евро по отношению к российской валюте продолжает расти на фоне обвала цен на нефть. В связи с этим эксперты прогнозируют подорожание зарубежных товаров, которые ввозятся в Россию, на 10-35 процентов.В первую очередь, жители страны заметят, что стоимость детских товаров, одежды и обуви, потребительской электроники, бытовой техники и фармацевтики возрастет. Стоимость жилья также увеличится на 10-15 процентов, если курс сохранится.Специалисты отмечают, что в России дает свои плоды импортозамещение. Особенно это заметно в сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому, инфляция не превысит целевого значения в 4 процента. А вот строительный и потребительский секторы, IТ и фармацевтика хуже всего справились с этой задачей.Отметим, что доля ввозимых непродовольственных товаров на розничном рынке России составляет около 36 процентов, а продуктов питания – 21 процент. Такие данные приводил Росстат по итогу 2019 года. Что касается рынка смартфонов, то доля импорта достигает 90 процентов. В итоге цены на гаджеты могут увеличиться на 20 процентов.Интересно, что стоимость отечественных автомобилей также возрастет, ведь при их производстве используются зарубежные комплектующие и оборудование.