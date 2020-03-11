Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 18 по 21 марта 2020 года, скорее всего, не состоится. Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего в ближайшее время собирается сделать по этому поводу официальное сообщение.

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 18 по 21 марта 2020 года, скорее всего, не состоится. Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего в ближайшее время собирается сделать по этому поводу официальное сообщение."Мы сейчас все тщательно обдумываем. Существует вероятность, что чемпионат мира будет отменен. Сегодня мы сделаем на этот счет официальное заявление", – цитирует Лего издание Times Colonist.Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Квебека рекомендовало запретить участие в турнире фигуристам, в чьих странах введен карантин из-за коронавируса.