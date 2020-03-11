В среду в Совете Федерации одобрили закон об обязательном прохождении детектора лжи сотрудниками Росгвардии при назначении на руководящие должности, а также при приеме на службу.
В среду в Совете Федерации одобрили закон об обязательном прохождении детектора лжи сотрудниками Росгвардии при назначении на руководящие должности, а также при приеме на службу, передает РИА Новости.
Документ вводит обязанность проходить проверку на полиграфе, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности.
Отмечается, что отказ проходить полиграф станем основанием для увольнения, а также поводом для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии.