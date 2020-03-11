В США продолжаются праймериз. Голосование провели сразу в шести штатах. У демократов борьба в самом разгаре. На финишную прямую после супервторника вышли два кандидата — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор из Вермонта Берни Сандерс.

В США продолжаются праймериз. Голосование провели сразу в шести штатах. У демократов борьба в самом разгаре. На финишную прямую после супервторника вышли два кандидата — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор из Вермонта Берни Сандерс.Когда президентская гонка проходит в разгар эпидемии, у кандидатов сложный выбор – слушать докторов или политтехнологов. Страх заболеть оказался сильнее. Журналисты показывали пустые залы, где Байден и Сандерс должны были встречаться со сторонниками.Оба седых кандидата в группе риска. 77 — Байдену, 78 — Сандресу. Да и сотни сторонников сейчас небезопасно собирать в закрытом помещении. Итоги мини-супервторника смотрели по телевизору. Сразу 6 штатов проводили внутрипартийное голосование. Демократы решали, кого из кандидатов выдвигать в президенты, опускали бюллетень и тут же протирали руки."До 6 раз в час мы протираем поверхности дезинфицирующими салфетками. Еще выдаем избирателям гель для рук, чтобы они могли их протереть", — говорит сотрудник избирательной комиссии Дастин Чейз.В штате Вашингтон, где от коронавируса погибли уже 23 человека, голосовали по почте. Электорат особо предупредили, чтобы заклеить конверт с бюллетенем, его не нужно облизывать.Но гораздо опасней бюллетеней — банкноты. Доллары, которые ходили по рукам в Азии, федеральная резервная служба США отправляет на карантин. Партии купюр, вернувшиеся в Америку из Китая или Южной Кореи, с прошлой недели помещают в отдельные хранилища, дезинфицируют специальным раствором и только потом выпускают в оборот на территорию Соединенных Штатов.Чтобы эпидемия не подкосила экономику, администрация Трампа обсуждает в Конгрессе снижение налогов для рядовых американцев. Транспортным компаниям, которые вынуждены массово отменять рейсы и круизы, обещают господдержку. Еще договорились со страховщиками – обследование на коронавирус будет включено в полисы."Я чувствую себя просто прекрасно, очень хорошо. Думаю, ничего сложного нет в том, чтобы мне провели это обследование. Но я говорил с врачом Белого дома – отличный талантливый парень, он сказал мне, что нет никаких основания для сдачи анализов. У меня нет симптомов, нет ничего такого", — сказал американский президент.Трамп бодрится, а вот некоторые конгрессмены добровольно ушли на двухнедельный карантин. Они, как и президент, на прошлой неделе были на одном мероприятии, с человеком, у которого позже подтвердили коронавирус. Контактные пока здоровы.Членам избирательных комиссий, которым нездоровится, в мини-супервторник посоветовали не выходить на работу. Заболевших пытались заменить, но не везде получилось. А значит, подсчет голосов может затянуться.