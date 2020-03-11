Вооруженные силы Норвегии отменяют учения Cold Response, или Холодный ответ. Как заявил глава оперативного центра армии, распространение коронавируса вышло из-под контроля. Лучше сохранить боевой потенциал военных. Он может пригодиться, когда настанут тяжелые времена.

Вооруженные силы Норвегии отменяют учения Cold Response, или "Холодный ответ". Как заявил глава оперативного центра армии, распространение коронавируса вышло из-под контроля. Лучше сохранить боевой потенциал военных. Он может пригодиться, когда настанут тяжелые времена.Учения Cold Response должны были пройти с 12 по 18 марта, сообщает агентство "Интерфакс". В них принимают участие свыше 15 тысяч военнослужащих.Ранее из-за COVID-19 отменили совместные маневры США и Израиля Juniper Cobra, или "Можжевеловая кобра". Они успели начаться 3 марта, но после рекомендаций Минздрава еврейского государства, а также переговоров генштаба ЦАХАЛ с европейским командованием армии США, было принято решение остановить учения.Другие американо-израильские маневры Eagle Genesis отменили, так как в них должно было участвовать подразделение США, базирующееся в Италии.