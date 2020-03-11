Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом

Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg. Мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесском конференц-центре с 9 по 11 июня.E3 2020 должна была пройти в июне этого года, как это происходило и ранее с 1995 года. Однако, похоже, что из-за вспышки коронавируса, организаторы решили отменить шоу. Пока официальных заявлений не было.По словам источника издания, организатор выставки планирует официально объявить об отмене мероприятия 11 марта. Ассоциация уже написала партнёрам, что рассматривает варианты проведения E3 этим летом в онлайн-формате.Об отмене E3 2020 уже сообщили редактор Kotaku Джейсон Шрайер, GameSpot, Ars Technica и другие источники.В конце прошлого месяца Entertainment Software Association все же планировала провести игровую выставку, несмотря на введение в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса. Организаторы тогда заявили, что ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию.E3 — крупнейшее событие в мире игровой индустрии, которое служит центральной площадкой для крупных анонсов новинок аппаратного и программного обеспечения, а в этом году выставка была горячо ожидаема, так как геймеры жаждали узнать о новых консолях от Microsoft и Sony. Игровые студии и издательства также полагаются на такие конференции, чтобы узнать о конкурентах, ознакомиться с товарами и приобрести игры для тестирования.Помимо коронавируса могли быть и другие причины отмены E3. Крупные издательства в последние годы начали отказываться от участие в Е3 и проводить свои собственные презентации. Так, в прошлом году выставку пропустила Sony, которая не собиралась ехать на Е3 и в этом году.E3 присоединится к растущему количеству мероприятий, отмененных из-за вспышки эпидемии коронавируса, которая охватила весь мир. Сюда входят технологические конференции и крупные мероприятия, такие как фестиваль "South by Southwest", который первоначально планировалось провести в этом месяце в Остине, штат Техас. Даже мероприятие, посвященное коронавирусу, было отменено на этой неделе из-за распространения вируса.Компания Apple, по сообщениям сетевых источников, также была вынуждена отменить мероприятие, которое должно было пройти 31 марта в Санта-Кларе (Калифорния, США). На презентации ожидался анонс iPhone 9. Власти Санта-Клары запретили проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. А поэтому анонс Apple, вероятно, не состоится.Источники сообщают, что Apple рассматривает возможность проведения презентации в онлайн формате.