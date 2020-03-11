Курс российской валюты по отношению к американскому доллару снизился до 72,31 руб., как показали данные торгов Московской биржи.

Курс российской валюты по отношению к американскому доллару снизился до 72,31 руб., как показали данные торгов Московской биржи.К вечеру 11 марта курс единой европейской валюты вырос по отношению к рублю на 1,11 руб. до уровня 81,61 руб.Курс рубля упал после обвала цен на нефть 9 марта. Доллар начал дорожать на Московской бирже 6 марта – его курс вырос с 64 руб. до 68,8 руб., европейская валюта подорожала с 74 руб. до 77,5 руб.Московская биржа была закрыта 9 марта, а российская валюта продолжила падение на международных рынках примерно на 3,5-4%.6 марта участники сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) не смогли договориться о ее продлении или увеличении объемов сокращений, в конечном счете сорвав сделку. После этого цены на нефть начали стремительное падение, которое достигало 30%.