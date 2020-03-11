Президент испанского клуба Хетафе Анхель Торрес заявил, что его команда не собирается лететь в Милан на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против Интера, которая должна состояться 12 марта. По его словам, испанские футболисты не хотят попасть в центр эпидемии коронавируса.

Президент испанского клуба "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не собирается лететь в Милан на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против "Интера", которая должна состояться 12 марта. По его словам, испанские футболисты не хотят попасть "в центр эпидемии коронавируса".В интервью радиостанции Onda Cero Торрес сказал, что клуб уже уведомил представителей УЕФА об отказе лететь в Италию и попросил найти альтернативный вариант проведения встречи с "Интером".Отметим, что власти Испании из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение приостановить прямые рейсы из Италии с 11 до 25 марта.